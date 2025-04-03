Tuyển Kỹ sư cơ điện JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại JobsGO Recruit
- Hà Nội:
- Số 8 lô 2 ngõ 217 Đê La Thành – Ô Chợ Dừa – Đống Đa – Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước, ĐHKK, PCCC
- Lập kế hoạch, triển khai, giám sát thi công, hệ thống cơ nhà máy, nhà xưởng, chuỗi siêu thị.
- Giám sát thầu phụ triển khai dự án, thực hiện báo cáo công việc hàng ngày
- Bóc tách khối lượng thi công, vẽ hoàn công, làm hồ sơ chất lượng, khối lượng cho dự án, phối hợp với bộ phận dự toán kiểm tra khối lượng phát sinh, khối lượng chào giá.
- Quản lý chất lượng các dự án, quản lý hồ sơ, tài liệu, báo cáo công việc theo sự phân công nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Công ty.
- Kiểm tra, đốc thúc các dự án đảm bảo mục tiêu “Tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả” do công ty đặt ra
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm
- Đọc bản vẽ và phân tích bản vẽ
- Có khả năng triển khai bản vẽ Shop, quản lý đội nhóm
- Chăm chỉ, trung thực có khả năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
10.000.000 VNĐ – 18.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng theo dự án
- Được tham gia vào lớp học online, kỹ năng mềm và kiến thức chuyên ngành về cơ điện.
- Được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận và các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đưởng hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty: Du lịch, nghỉ mát, thưởng lễ Tết, BHXH, lương thêm giờ.
- Được tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI