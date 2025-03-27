Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG
- Hà Nội: Tầng 6, tháp B, tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Nắm bắt, kiểm soát hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, xử lý vướng mắc thiết kế hạng mục cơ điện các công trình đang thi công của công ty.
+ Kiểm soát công tác lập bản vẽ thi công chi tiết (shop-drawing), bản vẽ BPTC, bản vẽ combine hạng mục cơ điện các công trình đang thi công của công ty.
+ Kiểm soát công tác đo bóc khối lượng đặt hàng vật tư, thiết bị của các BCH công trình.
+ Kiểm soát và giám sát liên tục tiến độ, chất lượng thi công thực tế các hạng mục cơ điện tại các công trình. Kịp thời đôn đốc hoặc đưa ra các kiến nghị, giải pháp xử lý tồn tại, vướng mắc để đảm bảo tiến độ, chất lượng công tr
+ Kiểm soát công tác nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng của các tổ đội thi công, thầu phụ.
+ Kiểm soát công tác vận hành, chạy thử, bàn giao đưa vào sử dụng và bảo hành các hạng mục cơ điện công trình
+ Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo công ty, Trưởng phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Kỹ sư Điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, nhiệt lạnh … tốt nghiệp hệ Chính quy các trường ĐH Bách Khoa, ĐH Xây dựng, ĐH Công nghiệp …
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG
