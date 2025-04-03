Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP

Kỹ sư cơ điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 32/196 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thiết kế hệ thống HVAC cho các công trình;
Bóc tách khối lượng vật tư dùng trong hệ thống HVAC;
Triển khai dự toán khối lượng cho công trình;
Lập bản vẽ hoàn công, nghiệm thu…;
Phối hợp với các bộ phận khác để thay đổi, sữa chữa bản vẽ thiết kế theo ý kiến của chủ đầu tư;
Phát hiện các sai sót khi thiết kế và đưa ra các biện pháp khắc phục;
Bảo đảm chất lượng công trình phù hợp với đặc điểm kỹ thuật và tiến độ được duyệt;
Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Độ tuổi: 22-28 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành điện lạnh, điều hòa không khí, nhiệt lạnh và các chuyên ngành liên quan,…
Sẵn sàng đi công trình.
Tư duy tốt, cẩn thận ,nhanh nhẹn, chăm chỉ và chịu được áp lực công việc
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt
Sử dụng tốt các phần mềm tính toán chuyên ngành nhiệt lạnh.
Có kỹ năng sử dụng thành thạo: Auto Cad. Biết sử dụng: Revit hoặc Inventor
Ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh, thành thạo là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm
Phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty: Máu lửa- chính trực – Hiệu quả – Tận tâm- Lòng biết ơn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng( tùy năng lực)
Tham gia BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của nhà nước;
Quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ: 30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết âm lịch, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ
Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty
Được đào tạo, hướng dẫn để đạt năng lực làm việc
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline
Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty
Làm thâm niên có thêm Quỹ Báo hiếu cha mẹ
Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP

CÔNG TY CỔ PHẦN AZ CORP

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 32/196 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-co-dien-thu-nhap-9-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job345205
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP AKA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP AKA Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Japan Construction Management Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Tập Đoàn CEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn CEO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 13 USD Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
400 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CPĐT Và Phát Triển Công Nghệ Mới Đồng Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty CPĐT Và Phát Triển Công Nghệ Mới Đồng Tâm
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT ANH
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH NP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH NP VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Pro Company
11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TKD làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TKD
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Công Nghệ Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Công Nghệ Đất Việt
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN HOÀNG GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN HOÀNG GIANG
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng TPG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng TPG
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TÂM MINH ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TÂM MINH ĐĂNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN 3B
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 900 USD Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office
500 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm