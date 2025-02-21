Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Kiểm tra tình trạng thiết bị được giao hàng ngày, đề xuất triển khai các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Triển khai thực hiện lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng và trùng tu thiết bị theo đúng kế hoạch.

Kiểm soát tồn kho vật tư dự phòng hàng ngày.

Lập phương án, lập bản vẽ và triển khai mua, gia công chế tạo vật tư dự phòng cho các thiết bị.

Kiểm tra vật tư khi được mua và chế tạo về Nhà máy.

Kiểm soát hồ sơ tài liệu, cập nhật nhật ký sửa chữa, bảo dưỡng trùng tu của các thiết bị được giao quản lý.

Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.