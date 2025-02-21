Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương
- Bình Dương: Lô M, đường 26, KCN Sóng Thần 2, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ A, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Kiểm tra tình trạng thiết bị được giao hàng ngày, đề xuất triển khai các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
Triển khai thực hiện lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng và trùng tu thiết bị theo đúng kế hoạch.
Kiểm soát tồn kho vật tư dự phòng hàng ngày.
Lập phương án, lập bản vẽ và triển khai mua, gia công chế tạo vật tư dự phòng cho các thiết bị.
Kiểm tra vật tư khi được mua và chế tạo về Nhà máy.
Kiểm soát hồ sơ tài liệu, cập nhật nhật ký sửa chữa, bảo dưỡng trùng tu của các thiết bị được giao quản lý.
Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH ngành: Cơ khí động lực
Có thể tăng ca.
Tại Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương theo khoán sản lượng sản xuất
Thưởng ABC tháng, ABC năm, tháng 13
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
