Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô B2 - 56, Đường Số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Kỹ sư cơ khí

Nhận lệnh sản xuất từ cấp trên

Thiết kế bản vẽ chi tiết 2D, 3D (AutoCad , solidworks, inventor)

Lập quy trình công nghệ chế tạo

Tham gia và hướng dẫn, giám sát quá trình chế tạo sản phẩm và lắp ráp sản phẩm của công ty

Tính toán, phân tích và thiết kế nguyên lý, kết cấu máy móc, thiết bị

Quản lý, cập nhật hoàn thiện các bộ bản vẽ thiết kế

Tư vấn cấp trên, đề xuất cải tiến trong quá trình làm việc.

Làm các báo cáo liên quan đến công việc.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy , thiết kế máy

Hiểu biết về nguyên lý máy

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế cơ khí: 2D (Autocad), 3D (Solidworks, inventor)

Tổ chức quản lý được hệ thống thiết kế, bản vẽ

Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc, có thể tăng ca

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và bóc tách vật tư

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng;

Kỹ năng triển khai thực hiện kế hoạch và giải quyết vấn đề

Biết tính toán chọn lựa chi tiết máy: tính bánh đai, bánh răng bánh xích, vòng bi, ổ đỡ…

Biết tiêu chuẩn cơ khí (dung sai...)

Thành thạo các phần mềm thiết kế cơ khí liên quan

Hiểu biết về gia công, chế tạo cơ khí (chấn, cắt , tiện , phay,..)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm TN 24/7, BHXH, Khám sức khỏe, Ăn trưa, Nước uống, Đồng phục, Tiệc cuối năm, Du lịch, Lì xì

Thưởng tết trên tổng lương, Thưởng thâm niên, Chế độ ốm đau, Tang chế, Quà tết, Trung thu, Sinh nhật, Thiếu nhi, Học sinh giỏi, Thưởng thi đua

Thưởng lễ tết lớn nhỏ trong năm.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

