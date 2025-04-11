Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
- Bình Dương: Lô B2
- 56, Đường Số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận lệnh sản xuất từ cấp trên
Thiết kế bản vẽ chi tiết 2D, 3D (AutoCad , solidworks, inventor)
Lập quy trình công nghệ chế tạo
Tham gia và hướng dẫn, giám sát quá trình chế tạo sản phẩm và lắp ráp sản phẩm của công ty
Tính toán, phân tích và thiết kế nguyên lý, kết cấu máy móc, thiết bị
Quản lý, cập nhật hoàn thiện các bộ bản vẽ thiết kế
Tư vấn cấp trên, đề xuất cải tiến trong quá trình làm việc.
Làm các báo cáo liên quan đến công việc.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về nguyên lý máy
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế cơ khí: 2D (Autocad), 3D (Solidworks, inventor)
Tổ chức quản lý được hệ thống thiết kế, bản vẽ
Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc, có thể tăng ca
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và bóc tách vật tư
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng;
Kỹ năng triển khai thực hiện kế hoạch và giải quyết vấn đề
Biết tính toán chọn lựa chi tiết máy: tính bánh đai, bánh răng bánh xích, vòng bi, ổ đỡ…
Biết tiêu chuẩn cơ khí (dung sai...)
Thành thạo các phần mềm thiết kế cơ khí liên quan
Hiểu biết về gia công, chế tạo cơ khí (chấn, cắt , tiện , phay,..)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tết trên tổng lương, Thưởng thâm niên, Chế độ ốm đau, Tang chế, Quà tết, Trung thu, Sinh nhật, Thiếu nhi, Học sinh giỏi, Thưởng thi đua
Thưởng lễ tết lớn nhỏ trong năm.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
