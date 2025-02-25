Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thuận An, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Thiết kế bản vẽ cửa phòng sạch
Đứng máy, kiểm tra chất lượng hàng hóa
Sản xuất và lắp đặt cửa phòng sạch theo các đơn hàng, dự án
Tìm hiểu, đề xuất các biện pháp sáng kiến để cải tiến, nâng cao hiệu quả trong công việc
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường cao đẳng, trung cấp nghề về cơ khí, chế tạo máy
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực và ham học hỏi
Có sức khỏe tốt
Có thể tăng ca khi cấp trên yêu cầu
Có thể đi công tác theo công trình của công ty
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận, tăng theo khả năng làm việc
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường hòa đồng, cởi mở. Sếp tâm lý, vui vẻ.
Được đào tạo kĩ năng chuyên môn.
Được trợ cấp ăn trưa và chi phí đi lại.
Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
Công việc ổn định và lâu dài.
Thời gian làm việc từ 7h30 đến 11h30 và 13h đến 17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
