Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thuận An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thiết kế bản vẽ cửa phòng sạch

Đứng máy, kiểm tra chất lượng hàng hóa

Sản xuất và lắp đặt cửa phòng sạch theo các đơn hàng, dự án

Tìm hiểu, đề xuất các biện pháp sáng kiến để cải tiến, nâng cao hiệu quả trong công việc

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường cao đẳng, trung cấp nghề về cơ khí, chế tạo máy

Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực và ham học hỏi

Có sức khỏe tốt

Có thể tăng ca khi cấp trên yêu cầu

Có thể đi công tác theo công trình của công ty

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, tăng theo khả năng làm việc

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường hòa đồng, cởi mở. Sếp tâm lý, vui vẻ.

Được đào tạo kĩ năng chuyên môn.

Được trợ cấp ăn trưa và chi phí đi lại.

Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Công việc ổn định và lâu dài.

Thời gian làm việc từ 7h30 đến 11h30 và 13h đến 17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO

