Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 435, đại lộ Bình Dương, KP Nguyễn Trãi, Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

- Nhận yêu cầu từ bộ phận kinh doanh và quản lý sản xuất bao gồm phiếu yêu cầu sản xuất và bản vẽ, triển khai phôi để gia công.

- Lập trình cho máy cắt CNC laser từ bản triển khai trên.

- Cùng quản lý sản xuất lập kế hoạch sản xuất.

- Hỗ trợ cùng bảo bảo trì máy laser.

- Khắc phục những sự cố nếu có.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam độ tuổi từ 22tuổi trở lên, sức khỏe đảm bảo.

- Thành thạo Autocad 2D, (thiết kế 3D, sử dụng được Solidwork là một lợi thế).

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật cơ khí.

- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên trong lĩnh vực gia công kim loại tấm, từng trải qua công việc lập trình là một lợi thế, hoặc sẽ được đào tạo.

- Nhiệt huyết - yêu nghề - có thể sẵn sàng bù đắp thời gian nếu công việc cần gấp.

- Chịu được áp lực công việc, có tinh thần học hỏi, tự giải quyết vấn đề cao, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8tr đến 15tr, được thống nhất khi phỏng vấn.

- Có thưởng tết, tiền lễ tết theo thông báo vào thời điểm.

- Phụ cấp biến động theo kết quả công việc và theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Được nghỉ phép theo quy định của nhà nước ngay từ tháng thử việc đầu tiên. Hoặc được lĩnh tiền vào cuối năm nếu không có nhu cầu nghỉ.

- Được tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/năm, người thân tham gia free (có điều kiện)

- Được đào tạo kiến thức ngành hàng, và có sự đồng hành của nhiều anh chị em kinh nghiệm lâu năm.

- Được cấp đồng phục theo mẫu của công ty.

- Lộ trình thăng tiến tùy thuộc năng lực và không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ

