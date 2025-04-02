Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Công Nghệ Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Công Nghệ Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Công Nghệ Mới
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Công Nghệ Mới

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Công Nghệ Mới

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

• Thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.
• Lập quy trình công nghệ của một số sản phẩm cơ khí, tập trung vào hệ đường ống các loại.
• Triển khai các bản vẽ, các quy định quản lý chất lượng sản phẩm.
• Các công việc khác của 1 kỹ sư cơ khí.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam giới, tuổi từ 25 đến 28.
• Tốt nghiệp chuyên môn Đại học chính quy chuyên ngành cơ khí tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, có kinh nghiệm công tác từ 1- 3 năm.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Autocad và các phần mềm chuyên ngành liên quan (Solid work, Catia…)
• Thiết kế chi tiết cho việc gia công chế tạo và lắp đặt liên quan
• Theo dõi lập tiến độ công việc, lập dự toán hạng mục công trình
• Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế
• Giao tiếp tốt, khả năng xây dựng và tổng hợp tài liệu tốt
• Có trách nhiệm trong công việc.
• Có khả năng quản lý - Khả năng sắp xếp công việc tốt.
• Chấp nhận đi công tác công trình.

Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Công Nghệ Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Công Nghệ Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Công Nghệ Mới

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Công Nghệ Mới

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Số 179, Tổ 13A, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

