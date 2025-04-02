Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Công Nghệ Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

• Thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn.

• Lập quy trình công nghệ của một số sản phẩm cơ khí, tập trung vào hệ đường ống các loại.

• Triển khai các bản vẽ, các quy định quản lý chất lượng sản phẩm.

• Các công việc khác của 1 kỹ sư cơ khí.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam giới, tuổi từ 25 đến 28.

• Tốt nghiệp chuyên môn Đại học chính quy chuyên ngành cơ khí tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, có kinh nghiệm công tác từ 1- 3 năm.

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Autocad và các phần mềm chuyên ngành liên quan (Solid work, Catia…)

• Thiết kế chi tiết cho việc gia công chế tạo và lắp đặt liên quan

• Theo dõi lập tiến độ công việc, lập dự toán hạng mục công trình

• Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế

• Giao tiếp tốt, khả năng xây dựng và tổng hợp tài liệu tốt

• Có trách nhiệm trong công việc.

• Có khả năng quản lý - Khả năng sắp xếp công việc tốt.

• Chấp nhận đi công tác công trình.

