Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Phú Thị - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Thiết kế sản phẩm- bản vẽ lắp- bản vẽ chi tiết

- Lên phương án công nghệ. Thiết kế qui trình công nghệ gia công ra sản phẩm

+ Thiết kế được qui trình công nghệ để sản xuất từng chi tiết của sản phẩm

+ Thiết kế bản vẽ chế tạo, bóc tách bản vẽ 2D.

- Các bản vẽ khuôn gia công từng linh kiện của sản phẩm

- Thiết kế- gia công: khuôn- đồ gá, jig để gia công sản phẩm

- Hoàn thiện quy trình công nghệ; công việc tiêu chuẩn; qui trình gia công sx; qui trình thao tác- lắp rắp

- Đưa vào sản xuất hàng loạt- theo dõi- kiểm tra- đánh giá- cải tiến

- Quản lý chất lượng; qui trình gia công

- Thành thạo Lập trình về máy tiện CNC, phay CNC

Yêu Cầu Công Việc

*** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Thu nhập 15-30 Triệu Đ/ tháng; theo năng lực, chuyên môn và kết quả công việc

- Lương cứng và Thưởng hiệu quả công việc tháng, năm

- Được đào tạo về ngành khuôn mẫu, đột dập kim loại tấm

Quyền Lợi Tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hân Sâm

Cách Thức Ứng Tuyển

