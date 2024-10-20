Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 64 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn , Quận Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết kế bản vẽ , bóc khối lượng hệ thống cơ điện (HVAC, PCCC, điện, điện nhẹ...), Thiết kế hệ thống cơ điện công trình nhà cao tầng, nhà xưởng, bệnh viện Triển khai bản vẽ SHOP kiểm tra, bóc tách, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng các hạng mục thi công đảm bảo đúng thiết kế và theo hồ sơ thầu. Lựa chọn và chuẩn bị chứng chỉ vật liệu đầu vào cho các loại vật tư vật liệu dùng cho công trình. Tổ chức triển khai thi công, giám sát các hoạt động thi công xây lắp hệ thống điện,điện chiếu sáng, PCCC, hệ thống Cấp thoát nước, điều hòa, thông gió... tại công trình được giao. Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng các hạng mục thi công đảm bảo đúng thiết kế và theo hồ sơ thầu. Lập hồ sơ chất lượng các hạng mục thi công, bản vẽ hoàn công, bảo vệ quyết toán hoàn thiện hồ sơ quyết toán, thanh toán các công trình. Phối hợp với các bộ phận có liên quan của Công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy chuyên ngành: Kỹ sư Cơ điện, Kỹ sư Hệ thống Điện, Điện tự động hóa, Thiết bị điện, Cấp thoát nước ...; Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại đơn vị Thi công Cơ điện, Quản lý các Dự án về cơ điện trong nhà, Cao tầng, Nhà máy. Am hiểu về hệ thống thiết bị cơ - điện (Điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, điều hòa không khí, an ninh, PCCC...) Sử dung thành thạo Autocad, biết triển khai bản vẽ SHOP, bản vẽ COMBINE... Có kỹ năng đọc bản vẽ, đọc tài liệu kỹ thuật; biết chủ động tổ chức, kiểm soát và thích ứng công việc; Có khả năng đi công tác ngắn ngày. Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương 10-20tr ( tùy vào kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn)

+ Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

+ Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

+ Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH

