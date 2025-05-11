Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH SÂN KHẤU CHUYÊN NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành điện, điện tử.

- Biết đọc bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật.

- Có kỹ năng hàn, đấu nối dây điện, lắp ráp thiết bị.

- Có kinh nghiệm làm việc với các thiết bị âm thanh ánh sáng, vận hành máy nổ, máy phát điện là một lợi thế.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực

- Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

- Chịu được áp lực công việc, có thể đi công trình xa.

Tại CÔNG TY TNHH SÂN KHẤU CHUYÊN NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản 15-16 triệu/tháng + Lương năng suất theo chương trình. Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương cơ bản.

• Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động

• Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty (phép năm, thưởng tháng thứ 13, Lễ, Tết, ăn trưa, du lịch ...)

• Được được hướng dẫn, đào tạo để phát triển nghề nghiệp lâu dài.

• Được trực tiếp làm việc với các khách hàng, doanh nghiệp lớn, quy mô quốc tế.

• Môi trường làm việc thân thiện, được tạo điều kiện để phát huy năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÂN KHẤU CHUYÊN NGHIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.