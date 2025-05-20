Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với bộ phận kinh doanh chuẩn bị tài liệu kỹ thuật phục vụ chào hàng, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đấu thầu ....

Phụ trách các vấn đề kỹ thuật cho các dự án cung cấp thiết bị cho ngành điện và dầu khí ...

Kiểm tra các bản vẽ, sơ đồ đấu nối lắp đặt, lập Phương án biện pháp tổ chức thi công, biện pháp tổ chức thực hiện, chuẩn bị bản vẽ hoàn công, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho nghiệm thu, bàn giao.

Giao hàng, hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, sử dụng vận hành, và các thủ tục nghiệm thu, bàn giao thanh quyết toán.

Phối hợp với Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà thầu, Chủ đầu tư xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan trước, trong và sau bán hàng, bảo hành thiết bị.

Đề xuất các phương án, giải pháp kỹ thuật.

Tham gia nghiên cứu sản phẩm, giải pháp mới.

Sẵn sàng thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 01

Giới tính: Nam giới / Số lượng: 02

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, Đại học điện lực, hoặc Đại học chuyên ngành kỹ thuật phù hợp có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc

Có nỗ lực và tinh thần làm việc không ngại khó, hoàn thành công việc theo tiến độ. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi được yêu cầu

Có tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, trình độ

Có kỹ năng giao tiếp tốt, hòa đồng với tập thể. Năng động, sáng tạo trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm

Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp Tiếng Anh và kỹ năng Present là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Được hướng dẫn và đào tạo thêm để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Được hưởng mọi chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ du lịch hàng năm...)

Thưởng theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin