Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM
- Hà Nội: Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với bộ phận kinh doanh chuẩn bị tài liệu kỹ thuật phục vụ chào hàng, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đấu thầu ....
Phụ trách các vấn đề kỹ thuật cho các dự án cung cấp thiết bị cho ngành điện và dầu khí ...
Kiểm tra các bản vẽ, sơ đồ đấu nối lắp đặt, lập Phương án biện pháp tổ chức thi công, biện pháp tổ chức thực hiện, chuẩn bị bản vẽ hoàn công, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho nghiệm thu, bàn giao.
Giao hàng, hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, sử dụng vận hành, và các thủ tục nghiệm thu, bàn giao thanh quyết toán.
Phối hợp với Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà thầu, Chủ đầu tư xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan trước, trong và sau bán hàng, bảo hành thiết bị.
Đề xuất các phương án, giải pháp kỹ thuật.
Tham gia nghiên cứu sản phẩm, giải pháp mới.
Sẵn sàng thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam giới / Số lượng: 02
Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, Đại học điện lực, hoặc Đại học chuyên ngành kỹ thuật phù hợp có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc
Có nỗ lực và tinh thần làm việc không ngại khó, hoàn thành công việc theo tiến độ. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi được yêu cầu
Có tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, trình độ
Có kỹ năng giao tiếp tốt, hòa đồng với tập thể. Năng động, sáng tạo trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm
Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp Tiếng Anh và kỹ năng Present là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao
Được hướng dẫn và đào tạo thêm để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
Được hưởng mọi chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ du lịch hàng năm...)
Thưởng theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ENERGY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI