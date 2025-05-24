Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2025
Kỹ sư điện

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Khảo sát, lập thiết kế dự án hệ thống điện đường dây và trạm biến áp đến 35kV
- Thực hiện tính toán, bóc khối lượng, lập dự toán công trình
- Các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Điện/Hệ thống Điện, Ưu tiên các trường Bách khoa, xây dựng, điện lực
Chấp nhận sinh viên mới ra trường. Ưu tiên nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình,.. gắn bó lâu dài
- Sử dụng các phần mềm: Word, Excel, autocad ….., các phần mềm liên quan, đọc hiểu và thiết kế bản vẽ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 8 triệu. Tăng lương hàng năm. Thử việc 2 tháng
Có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận mức lương cao hơn
Thưởng Lương tháng 13 và các dịp lễ tết khác
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết buổi sáng thứ 7.
Được tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức, nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Làm việc tại :Ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

