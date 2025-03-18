Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 432 Đường Hùng Vương, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Thực hiện nghiên cứu bản vẽ, tìm kiếm nguyên vật liệu;
- Xây dựng và làm hướng dẫn công đoạn của sản phẩm;
- Chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật liên quan như tính toán dây điện, nguyên vật liệu cần thiết (BOM);
- Phát triển mẫu và nghiên cứu phương pháp sản xuất cho sản xuất hàng loạt.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện - điện tử (hoặc cơ khí);
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện - điện tử hoặc liên quan về dây điện;
- Có thể sử dụng Autocad;
- Giao tiếp tiếng Anh mức ở độ căn bản, có thể đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh.
Quyền lợi:
- Mức lương: 13-15M (Gross)
- Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm, lương tháng 13,…
- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, du lịch, khám sức khỏe,…
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện;
- Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 121D4 khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

