Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 432 Đường Hùng Vương, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Thực hiện nghiên cứu bản vẽ, tìm kiếm nguyên vật liệu;

- Xây dựng và làm hướng dẫn công đoạn của sản phẩm;

- Chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật liên quan như tính toán dây điện, nguyên vật liệu cần thiết (BOM);

- Phát triển mẫu và nghiên cứu phương pháp sản xuất cho sản xuất hàng loạt.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện - điện tử (hoặc cơ khí);

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện - điện tử hoặc liên quan về dây điện;

- Có thể sử dụng Autocad;

- Giao tiếp tiếng Anh mức ở độ căn bản, có thể đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh.

Quyền lợi:

- Mức lương: 13-15M (Gross)

- Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm, lương tháng 13,…

- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, du lịch, khám sức khỏe,…

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện;

- Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Quyền lợi được hưởng:

Cách Thức Ứng Tuyển

