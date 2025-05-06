Tuyển Kỹ sư điện De Heus LLC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư điện De Heus LLC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

De Heus LLC
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
De Heus LLC

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại De Heus LLC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Đường Đình Vũ, KCN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm bảo theo dõi và thực hiện công việc bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch và yêu cầu;
- Phòng ngừa và khắc phục sự cố hư hỏng máy móc tại nhà máy;
- Đảm bảo tính an toàn lao động cho con người và thiết bị;
- Tiến hành kiểm tra thiết bị bảo hộ, an toàn điện khu vực làm việc, PCCC, khác;
- Tham gia lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng và theo dõi thực hiện định kỳ;
- Tiến hành sửa chữa hoặc thay thế các thành phần thiết bị hư hỏng đã được xác định;
- Viết hướng dẫn cho từng loại máy, thiết bị sử dụng;
- Tham gia lập sơ đồ thoát hiểm, PCCC;
- Báo cáo kịp thời các sự cố về thiết bị;
- Phối hợp tìm kiếm nhà cung cấp trong việc mua thiết bị/công cụ bảo trì, bảo dưỡng và các phụ tùng thay thế;
- Báo cáo hoàn thành kế hoạch công việc trong ca;
- Quản lý dụng cụ, vật tư;
- Ghi chú các vấn đề gặp phải và các công việc đang làm/còn chưa hoàn tất và bàn giao cho ca sau hoặc hôm sau xử lý;
- Các công việc khác theo sự phân công của Giám sát bảo trì hoặc Quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại De Heus LLC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại De Heus LLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

De Heus LLC

De Heus LLC

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

