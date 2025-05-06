Tuyển Kỹ sư điện De Heus LLC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

- Đảm bảo theo dõi và thực hiện công việc bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch và yêu cầu;

- Phòng ngừa và khắc phục sự cố hư hỏng máy móc tại nhà máy;

- Đảm bảo tính an toàn lao động cho con người và thiết bị;

- Tiến hành kiểm tra thiết bị bảo hộ, an toàn điện khu vực làm việc, PCCC, khác;

- Tham gia lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng và theo dõi thực hiện định kỳ;

- Tiến hành sửa chữa hoặc thay thế các thành phần thiết bị hư hỏng đã được xác định;

- Viết hướng dẫn cho từng loại máy, thiết bị sử dụng;

- Tham gia lập sơ đồ thoát hiểm, PCCC;

- Báo cáo kịp thời các sự cố về thiết bị;

- Phối hợp tìm kiếm nhà cung cấp trong việc mua thiết bị/công cụ bảo trì, bảo dưỡng và các phụ tùng thay thế;

- Báo cáo hoàn thành kế hoạch công việc trong ca;

- Quản lý dụng cụ, vật tư;

- Ghi chú các vấn đề gặp phải và các công việc đang làm/còn chưa hoàn tất và bàn giao cho ca sau hoặc hôm sau xử lý;

- Các công việc khác theo sự phân công của Giám sát bảo trì hoặc Quản lý trực tiếp;