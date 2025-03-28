Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô đất CN5.5A, Khu Công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Mô tả công việc:

• Lập kế hoạch, chủ trì thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, lập Báo kết quả công tác Bảo dưỡng, thiết bị theo kế hoạch/phát sinh.

• Triển khai thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa xử lý các sự cố liên quan tới thiết bị điện của nhà máy bao gồm: Động cơ điện, UPS, hệ thống Ắc quy... theo kế hoạch/phát sinh hoặc yêu cầu từ các đơn vị Phòng/xưởng trong Nhà máy;

• Xây dựng các quy trình, hướng dẫn, phương án Bảo dưỡng, sửa chữa liên quan đến hạng mục thiết bị, khu vực được phân công,…

Yêu cầu:

• Nam từ 22-40t, sức khỏe tốt, có ý thức công việc.

Trình độ, kinh nghiệm:

• Có bằng Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Điện, Điện điều khiển, Điện – Tự động hóa,…trở lên, ưu tiên người có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo khi trúng tuyển.

- Thời gian làm việc: 07h45 – 16h45 từ Thứ 2 – thứ 6. Phỏng vấn tất cả các ngày trong tuần. Đi làm ngay sau khi phỏng vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY)

