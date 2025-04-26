Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Liệt, Thanh Trì ...và 1 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Thực hiện quản lý, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà máy.

Giám sát thi công các hạng mục điện, giám sát thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế đối với các hạng mục cơ điện của Công ty.

Xử lý sự cố khi hỏng hóc: Kiểm tra hiện trường, lên phương án sửa chữa, dự trù vật tư, lập dự toán tổ chức thực hiện thi công sửa chữa.

Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho Nhà máy xử lý nước thải do Công ty phụ trách.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học trở lên.

Biết sử dụng phần mềm lập trình PLC, hiểu biết về cấu trúc mạng điều khiển công nghiệp.

Có thể thiết kế, đọc hiểu các bản vẽ điện điều khiển.

Có thể đọc hiểu các bản vẽ điện động lực.

Sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm điện.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong sửa chữa thiết bị.

Sử dụng tốt phần mềm Autocad, MS Office.

Tại Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12-17 triệu

Làm việc từ T2-T7

Chế độ ăn trưa

Du lịch hàng năm.

Tham gia BHXH và bảo hiểm con người do công ty mua.

Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam

