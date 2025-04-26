Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam
Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Liệt, Thanh Trì ...và 1 địa điểm khác, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Thực hiện quản lý, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà máy.
Giám sát thi công các hạng mục điện, giám sát thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế đối với các hạng mục cơ điện của Công ty.
Xử lý sự cố khi hỏng hóc: Kiểm tra hiện trường, lên phương án sửa chữa, dự trù vật tư, lập dự toán tổ chức thực hiện thi công sửa chữa.
Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho Nhà máy xử lý nước thải do Công ty phụ trách.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp đại học trở lên.
Biết sử dụng phần mềm lập trình PLC, hiểu biết về cấu trúc mạng điều khiển công nghiệp.
Có thể thiết kế, đọc hiểu các bản vẽ điện điều khiển.
Có thể đọc hiểu các bản vẽ điện động lực.
Sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm điện.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong sửa chữa thiết bị.
Sử dụng tốt phần mềm Autocad, MS Office.
Tốt nghiệp đại học trở lên.
Biết sử dụng phần mềm lập trình PLC, hiểu biết về cấu trúc mạng điều khiển công nghiệp.
Có thể thiết kế, đọc hiểu các bản vẽ điện điều khiển.
Có thể đọc hiểu các bản vẽ điện động lực.
Sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm điện.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong sửa chữa thiết bị.
Sử dụng tốt phần mềm Autocad, MS Office.
Tại Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 12-17 triệu
Làm việc từ T2-T7
Chế độ ăn trưa
Du lịch hàng năm.
Tham gia BHXH và bảo hiểm con người do công ty mua.
Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch
Làm việc từ T2-T7
Chế độ ăn trưa
Du lịch hàng năm.
Tham gia BHXH và bảo hiểm con người do công ty mua.
Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI