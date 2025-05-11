Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ TIÊN làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Cụm CN Hoài Tân, Phường Hoài Tân, Hoài Nhơn, Huyện Hoài Nhơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Vận hành và điều chỉnh máy móc, thiết bị theo quy trình sản xuất để đảm bảo hoạt động ổn định và đạt hiệu suất tối ưu.

Theo dõi các chỉ số vận hành, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố hoặc sự biến động bất thường trong quá trình sản xuất

Đảm bảo máy móc hoạt động đúng kỹ thuật và không gây hư hỏng hoặc giảm chất lượng sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp kỹ sư điện.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vận hành, bảo trì điện công nghiệp.

Có kinh nghiệm về điện động lưc, hệ thống điều khiển, giám sát.

Khả năng tư duy, phân tích dữ liệu, xử lý tình huống tốt.

Hiểu biết sâu về điện công nghiệp, bao gồm cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy móc và hệ thống điện.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, cẩn thận và kĩ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ TIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực, thử việc 1 tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Phụ cấp cơm: 25.000/ngày

Thưởng các ngày Lễ trong năm, Tết, Quà sinh nhật, Quà thiếu nhi 01/6, Quà trung thu.

Thưởng thâm niên làm việc

Xét tăng lương hàng năm.

Thưởng tháng 13,14 (Tùy kết quả SX kinh doanh).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HÀ TIÊN

