Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Mức lương
600 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 173 Nguyễn Súy, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 600 - 900 USD

1. Kinh doanh thiết bị và giải pháp tự động hóa liên quan đến PLC, HMI, Servo, Biến tần, Robot, Scada.
2. Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch chăm sóc và phục vụ khách hàng theo chỉ tiêu được giao.
3. Hoàn thành mục tiêu kinh doanh được giao.
4. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề ra các giải pháp để nâng cao doanh số.
6. Nâng cao năng chuyên môn về thiết bị và giải pháp Tự Động Hóa.

Với Mức Lương 600 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Chuyên môn về Biến tần, PLC, HMI, Servo, Robot, SCADA, ..... và nắm rõ về các ứng dụng thực tiễn của các thiết bị tự động.
2.Có kiến thức các hệ thống điều khiển
3.Hiểu biết về thị trường Thiết bị Tự Động hóa công nghiệp.
4. Có kiến thức bán hàng, chăm sóc khách hàng và có khả năng tư vấn khách hàng về thiết bị và giải pháp cho các hệ thống TĐH

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 173 Nguyễn Súy, P.Tân Quý, Q.Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

