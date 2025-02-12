Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD

Mức lương 600 - 900 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 173 Nguyễn Súy, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

1. Kinh doanh thiết bị và giải pháp tự động hóa liên quan đến PLC, HMI, Servo, Biến tần, Robot, Scada.

2. Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch chăm sóc và phục vụ khách hàng theo chỉ tiêu được giao.

3. Hoàn thành mục tiêu kinh doanh được giao.

4. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề ra các giải pháp để nâng cao doanh số.

6. Nâng cao năng chuyên môn về thiết bị và giải pháp Tự Động Hóa.

Yêu Cầu Công Việc

1. Chuyên môn về Biến tần, PLC, HMI, Servo, Robot, SCADA, ..... và nắm rõ về các ứng dụng thực tiễn của các thiết bị tự động.

2.Có kiến thức các hệ thống điều khiển

3.Hiểu biết về thị trường Thiết bị Tự Động hóa công nghiệp.

4. Có kiến thức bán hàng, chăm sóc khách hàng và có khả năng tư vấn khách hàng về thiết bị và giải pháp cho các hệ thống TĐH

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

