Tuyển Kỹ sư điện REE Corporation - Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

* MỤC ĐÍCH CHÍNH CÔNG VIỆC:

- Tham gia đánh giá, phát triển các dự án năng lượng tái tạo

- Đảm bảo công tác quản lý dự án các dự án nguồn điện thuộc REE Energy triển khai đáp ứng chất lượng, tiến độ được phê duyệt.

* Mô tả công việc/ trách nhiệm chính:

- Tham gia Quản lý dự án: Nâng cấp Thiết bị Cơ-điện tại các Nhà máy thủy điện (Thác Bà 3x40MW; thủy điện Mường Hum 2x17MW...), và các Dự án đầu tư phát triển mới (Thủy điện/ nhiệt điện (LNG, than)/ Gió (trong bờ,gần bờ, ngoài khơi)/ Mặt trời (áp mái/ Farm/ Floating))

- Đối với các Dự án mới: thực hiện nghiên cứu, đánh giá tiền khả thi (Pre FS), theo dõi, quản lý/ giám sát, hổ trợ trong quá trình triển khai để báo cáo cấp quản lý trực tiếp

- Lập kế hoạch, phương án kỹ thuật và phạm vi công việc công tác bảo trì thường xuyên, định kỳ phần thiết bị Nhà máy điện gió. Xây dựng/ cập nhật hệ thống Quy trình/ Quy định kỹ thuật phù hợp đặc thù dự án/nhà máy.

- Khảo sát, thiết kế, lập kế hoạch, Phương án kèm dự toán, tờ trình,… liên quan đến việc đầu tư, phát triển, nâng cấp các dự án điện

