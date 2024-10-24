Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vĩnh Niệm, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến công tác quản lý, vận hành, an toàn hệ thống điện.

- Lên phương án sửa chữa, lập dự toán, tổ chức thi công sửa chữa các hạng mục điện, giám sát thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế đối với các hạng mục cơ điện của Công ty.

- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho Nhà máy xử lý nước thải do Công ty phụ trách.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Tốt nghiệp đại học trở lên. Chuyên môn: ưu tiên chuyên ngành điện – tự động hóa, am hiểu và thành thạo lập trình PLC, am hiểu về cấu trúc mạng điều khiển công nghiệp. Có thể thiết kế, đọc hiểu các bản vẽ điện điều khiển. Có thể đọc hiểu các bản vẽ điện động lực. Sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm điện. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm: vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị đo, thiết bị quan trắc, thiết bị trong lĩnh vực môi trường. Sử dụng tốt phần mềm Autocad, MS Office.

Tại Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-15 triệu Du lịch hàng năm. Tham gia BHXH và bảo hiểm con người do công ty tự nguyện mua. Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết Âm lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam

