Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN - B3 - KCN Phú Nghĩa , Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, máy móc của nhà máy.

- Đọc hiểu bản vẽ điện công nghiệp, tự động hóa.

- Thiết kế bản vẽ điện,cơ khí, sử dụng thành thạo phần mềm autocad 2d, 3d.

- Theo làm các giấy tờ ISO, 5S và các công việc yêu cầu khác.

- Làm việc đúng theo sự phân công, sắp xếp và yêu cầu của tổ trưởng, quản lý, lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM <35 tuổi tốt nghiệp ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG các chuyên ngành về ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, TỰ ĐỘNG HOÁ...

- Có kiến thức, kinh nghiệm về hệ thống điều hòa không khí, xe nâng là một lợi thế.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: (trả đủ 100% ngay sau khi nhận việc)

+ Đại học: 9.780.000đ/tháng

+ Cao đẳng: 7.780.000đ/tháng

- Phụ cấp tiền ăn: 600.000đ/tháng.

- Các khoản phụ cấp và thưởng khác theo quy định công ty.

- Làm việc theo giờ hành chính (8h-17h), nghỉ chủ nhật.

- Tiền làm thêm giờ, làm đêm theo quy định của luật lao động.

- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.

- khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm.

- khám bệnh miễn phí theo quy định công ty.

- Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

- Xét duyệt tăng lương hàng năm.

- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.

- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc.

- Có xe đưa đón từ trung tâm Hà Nội đến công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.