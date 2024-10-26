Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô CN
- B3
- KCN Phú Nghĩa , Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, máy móc của nhà máy.
- Đọc hiểu bản vẽ điện công nghiệp, tự động hóa.
- Thiết kế bản vẽ điện,cơ khí, sử dụng thành thạo phần mềm autocad 2d, 3d.
- Theo làm các giấy tờ ISO, 5S và các công việc yêu cầu khác.
- Làm việc đúng theo sự phân công, sắp xếp và yêu cầu của tổ trưởng, quản lý, lãnh đạo.
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên NAM <35 tuổi tốt nghiệp ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG các chuyên ngành về ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, TỰ ĐỘNG HOÁ...
Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: (trả đủ 100% ngay sau khi nhận việc)
+ Đại học: 9.780.000đ/tháng
+ Cao đẳng: 7.780.000đ/tháng
- Phụ cấp tiền ăn: 600.000đ/tháng.
- Các khoản phụ cấp và thưởng khác theo quy định công ty.
- Làm việc theo giờ hành chính (8h-17h), nghỉ chủ nhật.
- Tiền làm thêm giờ, làm đêm theo quy định của luật lao động.
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.
- khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm.
- khám bệnh miễn phí theo quy định công ty.
- Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.
- Xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.
- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc.
- Có xe đưa đón từ trung tâm Hà Nội đến công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
