Tuyển Kỹ sư điện TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm hệ thống điện - điện tử của máy bay.

- Nghiên cứu các xu hướng, công nghệ mới về hệ thống điện - điện tử và

các thiết bị trên khoang của máy bay, đề xuất áp dụng lên máy bay do Viettel

thiết kế chế tạo.

- Nghiên cứu các quy định, tiêu chuẩn của máy bay có người lái.

- Triển khai sản xuất máy bay tại các nhà máy của Viettel.

- Thực hiện các nội dung khác theo chuyên môn khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành Kỹ thuật điện -

điện tử Hàng không, Kỹ thuật điện, Điều khiển - Tự động hóa, Điện tử viễn

thông.

- Kinh nghiệm: 3-5 năm kinh nghiệm trong thiết kế, sửa chữa bảo dưỡng hệ

thống điện- điện tử máy bay.

- Ngoại ngữ: TOEIC 650 (IELTS 5.0 hoặc tương đương).

- Kỹ năng, phẩm chất:

+ Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.

+ Có kỹ năng tổng hợp thông tin, viết báo cáo.

+ Đam mê công nghệ, nắm bắt kiến thức nhanh, có khả năng tự đào tạo.

+ Tư duy nhạy bén, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, thích nghi tốt, có

khả năng làm việc với cường độ và áp lực cao.

+ Giao tiếp tốt, chủ động, linh hoạt trong công việc.

+ Sức khỏe tốt.

- Có kinh nghiệm làm việc trong các Viện nghiên cứu, Tập đoàn, Công ty

về thiết kế, sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng máy bay.

- Các ứng viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ trong lĩnh vực Hàng không vũ

trụ.

- Các ứng viên đã có các bài báo, bài nghiên cứu được đăng tải hoặc tham

gia và đạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực Hàng không vũ trụ.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cạnh tranh thị trường, phù hợp với phạm vi trách nhiệm

công việc và năng lực cá nhân.

- Được nhận quà bằng tiền mặt các dịp lễ, Tết, ngày thành lập Tập đoàn và

hỗ trợ chi phí nghỉ dưỡng hàng năm.

- Được Tập đoàn mua Bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ hàng

năm tại cơ sở khám chữa bệnh uy tín. Được Tập đoàn tạo điều kiện mua Bảo

hiểm sức khỏe cho người thân với chi phí ưu đãi.

- Có cơ hội tham gia đào tạo và làm việc với các chuyên gia trong và ngoài

nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

