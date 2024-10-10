Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Thực hiện công tác kỹ thuật sản xuất sản phẩm, giám sát và hỗ trợ hoạt động sản xuất

- Đo, kiểm tra thông số điện sản phẩm quạt điện - Xem xét giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, xử lý sai hỏng, hướng dẫn sửa trang bị công nghệ, xử lý hàng thanh xử lý hàng tháng - Tham gia xây dựng, đề xuất ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy trình công nghệ - Tham gia thực hiện công tác cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động

- Thực hiện kiểm tra, thử nghiệm vật tư - BTP

2. Thực hiện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo các quy định pháp luật về luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận và công bố sản phẩm quạt điện hợp qui; qui định dán nhãn năng lượng thiết bị điện; nhãn hàng hóa; nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ.

- Tham gia, đề xuất, thực hiện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo các quy định pháp luật về luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận và công bố sản phẩm quạt điện hợp qui; qui định dán nhãn năng lượng thiết bị điện; nhãn hàng hóa; nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ. 3. Thực hiện công tác quản lý chất lượng – Hệ thống quản lý chất lượng

- Thực hiện theo dõi chất lượng quá trình sản xuất theo các qui trình trong Hệ thống quản lí chất lượng của công ty - Áp dụng các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc liên quan kỹ thuật sản xuất sản phẩm và triển khai hệ thống quản lý chất lượng - Duy trì thực hiện HTQLCL công ty hiện hành 4. Tham gia, giám sát sử dụng định mức vật tư trong sản xuất

- Tham gia, giám sát quá trình sử dụng định mức vật tư của các đơn vị sản xuất 5. Công việc khác

- Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm làm việc về kỹ thuật sản phẩm ngành điện Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật. Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint, phần mềm chuyên ngành điện điện tử. Kiến thức, năng lực: - Am hiểu thiết kế phần điện sản phẩm, sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến động cơ quạt điện - Am hiểu quy trình sản xuất, kiểm soát và cải tiến chất lượng sản phẩm, ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn khác. - Có kiến thức về các loại máy đo kiểm thông số điện, cách thức đo kiểm các thông số điện cơ bản

Tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: 07:30 - 11:30; Chiều: 12:30 - 16:30)

Mức lương: Từ 14 đến 16 triệu

Chế độ bảo hiểm

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết

Chế độ nghỉ mát

