Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam (2T Corp) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà The Nine, Số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy - Quảng Ninh - Hải Phòng ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

1. Kiểm tra, rà soát, đánh giá, thẩm định, đề xuất phương án thiết kế hệ thống điện, điện nhẹ

2. Bóc tách khối lượng, lựa chọn chủng loại vật tư, thiết bị đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, thiết kế.

3. Lập bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công.

- Lập bản vẽ thi công, bóc tách khối lượng thi công.

- Lập bản vẽ hoàn công, bóc tách khối lượng hoàn công.

4. Quản lý giám sát thi công.

- Lập tiến độ thi công, tiến độ cung ứng vật tư, tiến độ huy động nhân lực (tổng tiến độ, hàng tháng, hàng tuần).

- Tổ chức, quản lý, giám sát và chỉ đạo thi công đảm bảo phù hợp với bản vẽ đã được phê duyệt, đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật.

- Kiểm soát khối lượng định m.

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam & nữ tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên ngành hệ thống điện, điện tự động, thiết bị điện,...

- Sử dụng thành thạo Auto Card, Microsoft Office và các phần mềm chuyên ngành khác

- Có khả năng làm việc theo nhóm với áp lực công việc cao

- Năng động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chuẩn mực

- Tiếng Anh chuyên ngành: có thể đọc tài liệu và giao tiếp được

- Ưu tiên những ứng viên có các chứng chỉ phù hợp với vị trí công việc và có thể đi công tác xa khi có yêu cầu

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam (2T Corp) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: phù hợp với trình độ, năng lực và sự đóng góp của mình từ 12 triệu đến 25 triệu, thưởng (theo dự án, đột xuất, thưởng cuối năm, lương tháng thứ 13)

từ 12 triệu đến 25 triệu, thưởng (theo dự án, đột xuất, thưởng cuối năm, lương tháng thứ 13)

- Các chế độ nghỉ phép, nghỉ mát, cưới hỏi, sinh nhật, thai sản...của Công ty

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Nhà nước, được Công ty đóng BHXH theo quy định của Nhà nước.

- Cơ hội đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn qua công việc thực tế với sự chỉ dẫn nhiệt tình của các cán bộ có nhiều kinh nghiệm và nhiệt huyết.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở và có tương lai phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam (2T Corp)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin