Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô D, Kcn Phùng, Đan Phượng

- Thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, cải tiến nâng cao hiệu suất máy, duy trì hiệu máy móc, đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, giảm thiểu sự cố dừng máy.

- Lắp đặt máy mới, triển khai lắp đặt đảm bảo đúng kế hoạch,

- Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, tư duy kỹ thuật, thúc đẩy làm nhóm, đa năng hóa trong bộ phận. hợp tác bộ phận liên quan máy móc, thiết bị.

- Đọc hiểu, sửa và viết chương trình PLC, HMI, Inverter, thiết bị điện điều khiển máy...vv.

- Kỹ sư chuyên ngành cơ điện tử hoặc điện- điện tử, Tự động hóa.

- Nam>25 tuổi

- Trên 1 năm kinh nghiệm lĩnh vực bảo dưỡng máy móc, có khả đọc hiểu cơ bản lập trình PLC, HMI, Servo, Inverter ..vv.

- Làm việc tại Cụm CN thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

Tại Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập từ 13-18tr

2. Nhân viên được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, có tính kỷ luật và trách nhiệm cao

3. Có cơ hội thăng tiến và thể hiện năng lực bản thân

4. Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định của Luật LĐ

5. Được hưởng các chính sách đào tạo, nghỉ mát, chăm sóc sức khỏe

6. Lương thưởng tháng 13, miễn phí ăn ca tại Công ty

7. Đầy đủ chế độ phúc lợi: Thưởng, lễ tết, hiếu, hỷ.....

