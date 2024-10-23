Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÙNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, Thôn Khúc Thủy, Xã Cự Khê, Thanh Oai

- Lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và kiểm tra các sản phẩm giải pháp về điện năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo

- Tiếp nhận thông tin, khảo sát trực tiếp đánh giá và lên phương án kỹ thuật thi công cho các công trình điện mặt trời áp mái

- Thiết kế, lập sơ đồ nguyên lý, sơ đồ thiết bị, chỉ dẫn lắp đặt, xử lý lỗi, sửa chữa và cải tiến hệ thống điện năng lượng

- Chuẩn bị và phân tích bản vẽ kỹ thuật, các đặc tính kỹ thuật yêu cầu để đảm bảo việc lắp đặt tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật

- Tính toán chi tiết để dự toán, thiết lập sản xuất, lắp đặt, ước tính chi phí lao động, vật liệu, thiết bị...

- Giới tính: Nam.

- Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng chuyên ngành Điện- Điện Tử, Điện Công Nghiệp.

- Có kinh nghiệm liên quan đến các công việc lắp ráp thiết bị, trong đó có thiết bị điện (ưu tiên);

- Không sợ độ cao vì làm việc trên mái hoặc sân thượng

- Có thể chịu được áp lực công việc cao và làm ngoài giờ;

- Năng động, thật thà, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.

- Là người nhanh nhẹn, trung thực và có ý chí cầu tiến;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÙNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10tr – 15tr đồng. Cụ thể sẽ trao đổi và thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp theo năng lực không giới hạn

- Được hưởng các chính sách theo luật lao động, đóng Bảo hiểm, ngày nghỉ, lễ theo quy định ...

- Được hưởng chính sách phúc lợi: thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể do công ty tổ chức...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÙNG PHÁT

