Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
- Hà Nội: 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Triển khai được các thiết kế bộ môn Cơ điện, điẹn nhẹ, điều hoà, thông gió cho các công trình nhà dân dụng quy mô nhà phố, biệt hự, villa,... và các dạng công trình khác.
Thiết kế theo công năng của bản vẽ kiến trúc và yêu cầu của Chủ đầu tư
Thống kê bóc tách khối lượng hạng mục
Giám sát tác giả phần cơ điện trọng quá trình công trình thi công.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành tạo AutoCAD và các phần mềm liên quan đến thiết kế cơ điện.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm về thi công, tốc độ triển khai công việc nhanh, hiệu quả.
Phối hợp tốt với các bộ phận liên quan đạt hiệu quả cao trong công việc.
Kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: lương cứng 9-12tr + sản lượng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
