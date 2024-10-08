Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai được các thiết kế bộ môn Cơ điện, điẹn nhẹ, điều hoà, thông gió cho các công trình nhà dân dụng quy mô nhà phố, biệt hự, villa,... và các dạng công trình khác. Thiết kế theo công năng của bản vẽ kiến trúc và yêu cầu của Chủ đầu tư Thống kê bóc tách khối lượng hạng mục Giám sát tác giả phần cơ điện trọng quá trình công trình thi công.
Triển khai được các thiết kế bộ môn Cơ điện, điẹn nhẹ, điều hoà, thông gió cho các công trình nhà dân dụng quy mô nhà phố, biệt hự, villa,... và các dạng công trình khác.
Thiết kế theo công năng của bản vẽ kiến trúc và yêu cầu của Chủ đầu tư
Thống kê bóc tách khối lượng hạng mục
Giám sát tác giả phần cơ điện trọng quá trình công trình thi công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành tạo AutoCAD và các phần mềm liên quan đến thiết kế cơ điện. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm về thi công, tốc độ triển khai công việc nhanh, hiệu quả. Phối hợp tốt với các bộ phận liên quan đạt hiệu quả cao trong công việc. Kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành tạo AutoCAD và các phần mềm liên quan đến thiết kế cơ điện.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm về thi công, tốc độ triển khai công việc nhanh, hiệu quả.
Phối hợp tốt với các bộ phận liên quan đạt hiệu quả cao trong công việc.
Kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng 9-12tr + sản lượng Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...) Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Thu nhập: lương cứng 9-12tr + sản lượng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Công ty cổ phần Xhome Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

