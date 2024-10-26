Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT MAX ELECTRIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 đường Nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tham gia vào các dự án thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống điện tự động hóa cho các nhà máy sản xuất. Sử dụng phần mềm CAD để thiết kế bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện, bố trí thiết bị. Lập trình PLC, HMI, SCADA để điều khiển và giám sát hệ thống tự động hóa. Thực hiện các công việc liên quan đến việc lắp đặt, đấu nối, kiểm tra, vận hành, bảo trì hệ thống điện tự động hóa. Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sử dụng hệ thống. Nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới về công nghệ điện tự động hóa.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức cơ bản về điện tử, điện tự động hóa, PLC, HMI, SCADA. Nắm vững các phần mềm CAD, Microsoft Office, EPlan Electric. Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT MAX ELECTRIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT MAX ELECTRIC VIỆT NAM

