Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế chi tiết hệ thống điện động lực, bóc tách khối lượng, chạy dự toán. Lắp đặt, giám sát lắp đặt tủ điện tại xưởng. Kiểm tra và tổ chức thi công phần điện - tự động hóa tại công trường. Phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện dự án. Làm hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công phần điện. Hướng dẫn vận hành.
Thiết kế chi tiết hệ thống điện động lực, bóc tách khối lượng, chạy dự toán.
Lắp đặt, giám sát lắp đặt tủ điện tại xưởng.
Kiểm tra và tổ chức thi công phần điện - tự động hóa tại công trường.
Phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện dự án.
Làm hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công phần điện.
Hướng dẫn vận hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành: Điện. Có từ 1 năm làm việc ở vị trí tương đương. Có kiến thức về hệ thống điện động lực. Khả năng sử dụng phần mềm thiết kế điện: Autocad Điện, Eplan Yêu thích công việc kỹ thuật liên quan tới điện – tự động hóa. Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, sáng tạo, trung thực, chịu được áp lực công việc. Khả năng xử lý tình huống. Sẵn sàng đi công tác xa tùy theo yêu cầu công việc.
Tốt nghiệp Đại học ngành: Điện.
Có từ 1 năm làm việc ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về hệ thống điện động lực.
Khả năng sử dụng phần mềm thiết kế điện: Autocad Điện, Eplan
Yêu thích công việc kỹ thuật liên quan tới điện – tự động hóa.
Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, sáng tạo, trung thực, chịu được áp lực công việc. Khả năng xử lý tình huống.
Sẵn sàng đi công tác xa tùy theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực. Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh, dự án Các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN ... Cơ hội huấn luyện: tham gia các chương trình đào tạo của công ty. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Du lịch hàng năm, Teambuiling gắn kết. Hỗ trợ cơm tại văn phòng.
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh, dự án
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN ...
Cơ hội huấn luyện: tham gia các chương trình đào tạo của công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Du lịch hàng năm, Teambuiling gắn kết.
Hỗ trợ cơm tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

