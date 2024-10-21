Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 43, TT12 KĐT. Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Thực hiện công việc có tính kỹ thuật cao;

- Hướng dẫn công nhân kỹ thuật thực hiện công việc tại công trình.

- Thiết kế, chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho dự án

- Kiểm tra, bóc tách khối lượng, lập dự toán

- Lập kế hoạch thi công lắp đặt

- Giám sát kỹ thuật tại công trình.

- Lập hồ sơ chất lượng công trình.

- Làm các việc khác do giám đốc hoặc trưởng bộ phân giao

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa, nhiệt, đo lường điều khiển...

- Thành thạo autocad và các phần mềm chuyên ngành để phục vụ công việc

- Có sức khỏe tốt, năng động.

- Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập; chịu được áp lực cao trong công việc.

- Làm việc tại công trình ở các tỉnh trên cả nước hoặc tại Công ty (Văn Phú, Hà Đông, HN) tùy thuộc vào công việc cụ thể từng thời điểm.

Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

- Được hưởng đầy đủ lương, thưởng

- Được đóng BHYT, BHXH, BH thân thể theo quy định hiện hành (Nhân viên chính thức).

- Được đào tạo, hướng dẫn công việc.

- Hưởng các phụ cấp theo quy định của công ty.

- Hưởng thêm giờ, nghỉ phép theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Thắng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin