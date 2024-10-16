Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống điện, cơ điện cho các thiết bị, máy móc trong nhà máy sản xuất bao bì sử dụng công nghệ In Ống đồng, In Offset, In Flexo. Sử dụng phần mềm Autocad để thiết kế bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện, bố trí thiết bị. Lập trình, cài đặt, vận hành, bảo trì hệ thống điều khiển tự động PLC. Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện, tài liệu kỹ thuật liên quan đến hệ thống điện, cơ điện. Phân tích, xử lý sự cố, khắc phục lỗi phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống điện, cơ điện. Tham gia kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao hệ thống điện, cơ điện sau khi hoàn thành lắp đặt. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Cơ điện, Tự động hóa hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức cơ bản về điện, cơ điện, tự động hóa. Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm Autocad, PLC. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.