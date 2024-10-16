Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp
Ngày đăng tuyển: 16/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống điện, cơ điện cho các thiết bị, máy móc trong nhà máy sản xuất bao bì sử dụng công nghệ In Ống đồng, In Offset, In Flexo. Sử dụng phần mềm Autocad để thiết kế bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện, bố trí thiết bị. Lập trình, cài đặt, vận hành, bảo trì hệ thống điều khiển tự động PLC. Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện, tài liệu kỹ thuật liên quan đến hệ thống điện, cơ điện. Phân tích, xử lý sự cố, khắc phục lỗi phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống điện, cơ điện. Tham gia kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao hệ thống điện, cơ điện sau khi hoàn thành lắp đặt. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 3, CN 3, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

