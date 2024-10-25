Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần chuẩn xét nghiệm làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Lê Quí Đôn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Thực hiện hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị trong lĩnh vực y tế, dược, thực phẩm, điện tử, ...

- Thực hiện các thử nghiệm liên quan đến phòng sạch,

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên,

- Nơi làm việc: tại Hà Nội,

- Đi công tác thường xuyên,

- Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trung cấp, trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cơ điện tử, cơ khí hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm: Không yêu cầu. Được đào tạo bài bản A-Z. Độ tuổi: dưới 40. Giới tính: Nam Biết sử dụng Microsoft Office và Autocad cơ bản Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt, tự chủ động, có trách nhiệm trong công việc. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về GMP, ISO và các tiêu chuẩn liên quan trong ngành dược phẩm và y tế

Tại Công ty cổ phần chuẩn xét nghiệm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập khởi điểm: 7,5 triệu/tháng, thoả thuận theo năng lực. Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật. Được hưởng phúc lợi theo luật pháp quy định và quy chế công ty. Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6: Từ 8h15-16h30. Nghỉ thứ 7, chủ nhật. Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện - cơ điện ứng dụng trong ngành dược phẩm và y tế Được đào tạo và nâng cao chuyên môn thường xuyên Xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực. Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chuẩn xét nghiệm

