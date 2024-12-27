Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Thâm Tâm, Trung Hòa, Cầu Giấy - Miền Bắc, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

1. Nắm bắt về thuốc/kiến thức thầu:

- Nắm kỹ và rõ ràng, chính xác kiến thức bệnh học, kiến thức thuốc, công dụng thuốc của công ty.

- Nắm được các thông tin về thuốc cạnh tranh.

- Nắm bắt được quy trình thầu, các Luật, Nghị định, Thông tư liên quan.

2. Thực hiện xây dựng danh mục thầu/bán hàng:

- Lên kế hoạch/mục tiêu xây dụng thầu và triển khai bán cho tất cả các khách tại địa bàn quản lý.

- Lên lịch xây dựng danh mục thầu của địa bàn được phân công, theo dõi từng giai đoạn xây dựng danh mục thầu cho đến khi kết thúc.

- Thực hiện bán theo danh mục thầu đã trúng.

3. Quản lý khách hàng:

- Nắm danh sách khách hiện tại để có biện pháp chăm sóc kịp thời, phù hợp.

- Xây dựng, duy trì quan hệ tốt với khách hàng.

- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển quan hệ với khách mới.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp khối ngành kinh tế/dược.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, có sức khỏe tốt.

- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết phục khách hàng.

- Nắm được kiến thức, quy trình thầu.

- Yêu thích công việc kinh doanh, thích nghi với điều kiện đi lại nhiều.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Quyền Lợi

- Mức thu nhập: Trên 20 triệu đồng.

- Công ty đào tạo bài bản, thường xuyên về chuyên môn và kỹ năng cho nhân viên.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, với đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình.

- Chế độ: BHXH, sinh nhật, du lịch, thưởng lễ Tết, lương tháng 13, hiếu hỷ, đồng phục.

Cách Thức Ứng Tuyển

