Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cách bến xe nước ngầm 1,5km, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý, hạch toán chung các hoạt động liên quan đến kế toán

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

- Cập nhật kịp thời các khoản thu chi tiền mặt, báo nợ báo có ngân hàng lên phần mềm.

- Tập hợp chi phí và tính giá thành theo sự hướng dẫn của kế toán trưởng.

- Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm

- Ưu tiên ứng viên từng làm công ty sản xuất cơ khí, lắp đặt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 9-12 triệu

- Phụ cấp xăng xe, ăn ca, đi lại

- Đóng BHXH đầy đủ

- Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A

