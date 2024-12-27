Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cách bến xe nước ngầm 1,5km, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Quản lý, hạch toán chung các hoạt động liên quan đến kế toán
- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.
- Cập nhật kịp thời các khoản thu chi tiền mặt, báo nợ báo có ngân hàng lên phần mềm.
- Tập hợp chi phí và tính giá thành theo sự hướng dẫn của kế toán trưởng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên từng làm công ty sản xuất cơ khí, lắp đặt
- Ưu tiên ứng viên từng làm công ty sản xuất cơ khí, lắp đặt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản từ 9-12 triệu
- Phụ cấp xăng xe, ăn ca, đi lại
- Đóng BHXH đầy đủ
- Thưởng tháng 13
- Phụ cấp xăng xe, ăn ca, đi lại
- Đóng BHXH đầy đủ
- Thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI