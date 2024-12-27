Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn.

Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó.

Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.

Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hỗ trợ lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty.

Hỗ trợ lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty

Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc

Phối hợp với các phòng ban và các công ty khác theo yêu cầu cụ thể

Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương.

Trình độ: Tốt nghiệp các trường chuyên nghành kế toán, kiểm toán.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc;

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén;

Khả năng lập kế hoạch và sắp xếp, tổ chức công việc tốt.

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Được cung cấp trang thiết bị làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...

