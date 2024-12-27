Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn.
Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó.
Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.
Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Hỗ trợ lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty.
Hỗ trợ lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty
Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc
Phối hợp với các phòng ban và các công ty khác theo yêu cầu cụ thể

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương.
Trình độ: Tốt nghiệp các trường chuyên nghành kế toán, kiểm toán.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc;
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén;
Khả năng lập kế hoạch và sắp xếp, tổ chức công việc tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 441D Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

