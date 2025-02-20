Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA

Kỹ sư hệ thống

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Khu công nghiệp Đại An, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch triển khai thi công theo tiến độ được giao, đề xuất vật tư - thiết bị theo kế hoạch triển khai thi công. Bóc tách khối lượng, lập đề nghị vật tư, nhân công cho dự án.
• Quản lý, hướng dẫn và giám sát công tác thi công PCCC các nhà thầu, tổ đội nhân công trên công trường đảm bảo đáp ứng chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
• Giám sát thực hiện hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng (hồ sơ nghiệm thu), hồ sơ hoàn công, nghiệm thu khối lượng, hồ sơ thanh quyết toán.
• Báo cáo tiến độ, chất lượng công việc và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.
• Tổ chức giám sát, quản lý vật tư, chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Giới tính: Nam
- Có am hiểu về lĩnh vực PCCC: Các tiêu chuẩn, quy định về PCCC
- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan ( Các trường kỹ thuật: PCCC , Xây dựng, Kiến trúc,...)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng giao tiếp, tự tin, năng động, làm việc độc lập.
- Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo: Word, Execl, Autocad

Tại CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA

CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, CT2, Khu Văn phòng, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-he-thong-thu-nhap-thuong-luong-tai-hai-duong-job318900
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Hạn nộp: 12/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư hệ thống Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần VNETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,100 USD
CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,100 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Hạn nộp: 21/06/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Bình Dương Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Hạn nộp: 12/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư hệ thống Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Long
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần VNETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VNETWORK
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,100 USD
CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,100 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Hạn nộp: 21/06/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Bình Dương Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV HICON VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm