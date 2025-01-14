Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B
- Hồ Chí Minh: Tầng 17, 96 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tiếp nhận thông tin đầu vào của hồ sơ thiết kế (tiến độ, quy mô, chất lượng, yêu cầu của Chủ đầu tư...) từ Trưởng bộ phận
• Tính toán các thông số kỹ thuật, lên phương án thiết kế sơ bộ, dự trù phòng và các trục kỹ thuật cho các hạng mục công việc liên quan đến hệ thống điện
• Lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, giải trình và bảo vệ phương án, trình phê duyệt Trưởng bộ phận trước khi triển khai
• Triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế thi công cho các hạng mục công việc liên quan đến hệ thống điện
• Kiểm soát việc thực hiện thiết kế, xử lý các yêu cầu thay đổi trong thiết kế
• Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế, đảm bảo hồ sơ thiết kế đúng yêu cầu kỹ thuật và quy chuẩn
• Dự toán khối lượng/ giá cả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vai trò kỹ sư thiết kế hệ thống điện
• Am hiểu các tiêu chuẩn/ quy chuẩn hiện hành liên quan đến hệ thống điện
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
