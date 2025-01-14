Tuyển Kỹ sư hệ thống Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế D&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Tiếp nhận thông tin đầu vào của hồ sơ thiết kế (tiến độ, quy mô, chất lượng, yêu cầu của Chủ đầu tư...) từ Trưởng bộ phận

• Tính toán các thông số kỹ thuật, lên phương án thiết kế sơ bộ, dự trù phòng và các trục kỹ thuật cho các hạng mục công việc liên quan đến hệ thống điện

• Lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, giải trình và bảo vệ phương án, trình phê duyệt Trưởng bộ phận trước khi triển khai

• Triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế thi công cho các hạng mục công việc liên quan đến hệ thống điện

• Kiểm soát việc thực hiện thiết kế, xử lý các yêu cầu thay đổi trong thiết kế

• Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế, đảm bảo hồ sơ thiết kế đúng yêu cầu kỹ thuật và quy chuẩn

• Dự toán khối lượng/ giá cả