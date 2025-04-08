Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần BM Windows làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows
- Hồ Chí Minh: 96 Phan Đăng Lưu, phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 700 - 1 USD
Công trình:
- Tổ chức và kiểm soát thi công theo đúng bản vẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án.
- Yêu cầu đặt và điều phối vật tư cho công trình.
- Lập bản vẽ thi công (shop drawing) của hạng mục phụ trách.
- Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu đầu vào và hồ sơ nghiệm thu lắp đặt.
Thiết kế
- Chịu trách nhiệm triển khai hồ sơ thiết kế cho dự án (tính toán kết cấu, thiết kế chi tiết, lập biện pháp thi công).
- Tư vấn giải pháp kỹ thuật trong giai đoạn thiết kế, gia công, thi công nhôm kính.
- Tối ưu hóa và cải tiến các giải pháp kỹ thuật trong đấu thầu.
Đấu thầu
- Thống kê khối lượng từ bản vẽ kiến trúc phát hành
- Lập bảng khối lượng chi tiết vật tư, so sánh khối lượng với BOQ
- Lập bảng chi tiết phân bổ, cấu tạo đơn giá từng hạng mục
- Làm việc với các đối tác, NCC, NTP làm rõ đơn giá theo tiêu chuẩn yêu cầu từ CDT
- Thực hiện đối chiếu, làm rõ khối lượng, đơn giá dự thầu, báo giá với CDT.
Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
