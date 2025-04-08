Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần BM Windows làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD

Công Ty Cổ Phần BM Windows
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows

Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 96 Phan Đăng Lưu, phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 700 - 1 USD

Công trình:
- Tổ chức và kiểm soát thi công theo đúng bản vẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án.
- Yêu cầu đặt và điều phối vật tư cho công trình.
- Lập bản vẽ thi công (shop drawing) của hạng mục phụ trách.
- Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu đầu vào và hồ sơ nghiệm thu lắp đặt.
Thiết kế
- Chịu trách nhiệm triển khai hồ sơ thiết kế cho dự án (tính toán kết cấu, thiết kế chi tiết, lập biện pháp thi công).
- Tư vấn giải pháp kỹ thuật trong giai đoạn thiết kế, gia công, thi công nhôm kính.
- Tối ưu hóa và cải tiến các giải pháp kỹ thuật trong đấu thầu.
Đấu thầu
- Thống kê khối lượng từ bản vẽ kiến trúc phát hành
- Lập bảng khối lượng chi tiết vật tư, so sánh khối lượng với BOQ
- Lập bảng chi tiết phân bổ, cấu tạo đơn giá từng hạng mục
- Làm việc với các đối tác, NCC, NTP làm rõ đơn giá theo tiêu chuẩn yêu cầu từ CDT
- Thực hiện đối chiếu, làm rõ khối lượng, đơn giá dự thầu, báo giá với CDT.

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BM Windows

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần BM Windows

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 96 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

