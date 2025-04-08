Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần BM Windows làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD

Công trình:

- Tổ chức và kiểm soát thi công theo đúng bản vẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án.

- Yêu cầu đặt và điều phối vật tư cho công trình.

- Lập bản vẽ thi công (shop drawing) của hạng mục phụ trách.

- Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu đầu vào và hồ sơ nghiệm thu lắp đặt.

Thiết kế

- Chịu trách nhiệm triển khai hồ sơ thiết kế cho dự án (tính toán kết cấu, thiết kế chi tiết, lập biện pháp thi công).

- Tư vấn giải pháp kỹ thuật trong giai đoạn thiết kế, gia công, thi công nhôm kính.

- Tối ưu hóa và cải tiến các giải pháp kỹ thuật trong đấu thầu.

Đấu thầu

- Thống kê khối lượng từ bản vẽ kiến trúc phát hành

- Lập bảng khối lượng chi tiết vật tư, so sánh khối lượng với BOQ

- Lập bảng chi tiết phân bổ, cấu tạo đơn giá từng hạng mục

- Làm việc với các đối tác, NCC, NTP làm rõ đơn giá theo tiêu chuẩn yêu cầu từ CDT

- Thực hiện đối chiếu, làm rõ khối lượng, đơn giá dự thầu, báo giá với CDT.