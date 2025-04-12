Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY DỰNG ITC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1, Đường 6B - Nối Dài, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Khảo sát trước thi công, đề xuất các phương án thi công phù hợp;

Lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, chuẩn bị trang thiết bị và các hồ sơ, tài liệu cần thiết;

Lập và giám sát đúng tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật công trình;

Giám sát nhân sự, an ninh trật tự, an toàn lao động trong công trường;

Nghiên cứu bản vẽ và đề xuất điều chỉnh thiết kế kiến trúc, kết cấu trước và trong quá trình thi công;

Bóc tách khối lượng chính xác và kiểm tra xác nhận khối lượng thi công;

Báo cáo cho Trưởng phòng, Ban giám đốc về toàn bộ quá trình thi công, tiến độ của dự án theo định kỳ quy định.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp

Độ tuổi: 25-30 (Chỉ nhận các bạn có năm sinh từ 1995 - 2000)

Giới tính: Nam/Nữ

Kinh nghiệm 3 năm giám sát & thi công nhà ở

Có tính trung thực và nỗ lực, chủ động trong công việc, chịu khó, có tinh thần cầu tiến

Có kỹ năm giao tiếp, quản lý và sắp xếp công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY DỰNG ITC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 13.000.000 - 15.000.000

Thời gian thử việc 1 tháng

Được hưởng ngày phép, chế độ ốm đau, bảo hiểm y tế, BHXH, thuế thu nhập cá nhân theo các quy định hiện hành

Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm chuyên môn

Cơ hội đào tạo, tham gia các khoá học, hội thảo, sự kiện chuyên ngành

Chế độ thưởng theo từng dự án, xem xét tăng lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY DỰNG ITC

