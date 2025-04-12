Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY DỰNG ITC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY DỰNG ITC
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY DỰNG ITC

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 1, Đường 6B

- Nối Dài, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Khảo sát trước thi công, đề xuất các phương án thi công phù hợp;
Lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, chuẩn bị trang thiết bị và các hồ sơ, tài liệu cần thiết;
Lập và giám sát đúng tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật công trình;
Giám sát nhân sự, an ninh trật tự, an toàn lao động trong công trường;
Nghiên cứu bản vẽ và đề xuất điều chỉnh thiết kế kiến trúc, kết cấu trước và trong quá trình thi công;
Bóc tách khối lượng chính xác và kiểm tra xác nhận khối lượng thi công;
Báo cáo cho Trưởng phòng, Ban giám đốc về toàn bộ quá trình thi công, tiến độ của dự án theo định kỳ quy định.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp
Độ tuổi: 25-30 (Chỉ nhận các bạn có năm sinh từ 1995 - 2000)
Giới tính: Nam/Nữ
Kinh nghiệm 3 năm giám sát & thi công nhà ở
Có tính trung thực và nỗ lực, chủ động trong công việc, chịu khó, có tinh thần cầu tiến
Có kỹ năm giao tiếp, quản lý và sắp xếp công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY DỰNG ITC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 13.000.000 - 15.000.000
Thời gian thử việc 1 tháng
Được hưởng ngày phép, chế độ ốm đau, bảo hiểm y tế, BHXH, thuế thu nhập cá nhân theo các quy định hiện hành
Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm chuyên môn
Cơ hội đào tạo, tham gia các khoá học, hội thảo, sự kiện chuyên ngành
Chế độ thưởng theo từng dự án, xem xét tăng lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY DỰNG ITC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY DỰNG ITC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, đường 6B- Nối dài, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

