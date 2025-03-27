Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 75 Triệu

Mức lương 35 - 75 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 35 - 75 Triệu

- Tương tác với khách hàng để có được các yêu cầu, phân tích các yêu cầu, đề xuất các giải pháp và triển khai các dự án.

- Tạo và xem xét các tài liệu phát triển như định nghĩa yêu cầu, thiết kế màn hình và thiết kế cơ bản.

- Hoạt động như một cầu nối giữa khách hàng và bộ phận phát triển để giao tiếp.

- Làm việc với trưởng nhóm phát triển để lập kế hoạch, quản lý các dự án và theo dõi tiến độ.

- Thực hiện kiểm soát chất lượng, quản lý rủi ro và quản lý vấn đề khác.

Với Mức Lương 35 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân

- Tiếng Nhật: N2

- Hiểu biết về văn hóa Nhật Bản và cách ứng xử trong công ty Nhật Bản

- Có hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí BrSE HOẶC hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí IT Communicator

- Có kỹ năng giao tiếp cao, kỹ năng lập tài liệu và trình bày

- Có khả năng tổ chức và lập kế hoạch công việc để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn

- Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp cho các vấn đề mới hoặc khó phát sinh trong quá trình làm việc

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng Tết

- Trợ cấp tiếng Nhật

N3: 1.000.000đ

N2: 2.080.000đ

N1: 3.125.000đ

- Phí đi lại

- Ăn tối công ty (Mỗi tháng một lần)

- Trợ cấp ăn trưa

- Trợ cấp AWS: 1.000.000đ~

- Trợ cấp mẫu giáo nếu có con.

- Đào tạo tại Nhật Bản (Khoảng 1 tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin