Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 219 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Bóc tách khối lượng, lập dự toán công trình, lập tổng mức đầu tư xây dựng trong công tác đấu thầu và giao thầu;

Lập hồ sơ thanh quyết toán với Chủ đầu tư;

Kiểm tra, theo dõi hồ sơ thanh toán với thầu phụ

Tìm kiếm đối tác, nhà thầu báo giá thi công, kiểm tra khối lượng và đơn giá giao khoán;

Giám sát việc lắp đặt và thi công các hệ thống MEP tại công trường

Kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công, đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật và tiến độ dự án.

Tham gia phối hợp đánh giá quá trình thi công đảm bảo chi phí ngân sách, doanh thu, tiến độ và Chất lượng công trình

Thực hiện các công tác khác theo phân công của Ban Lãnh Đạo

Trên 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị tổng thầu;

Kỹ năng tính toán, kiểm soát khối lượng, đơn giá

Có kiến thức tổng quan về MEP, vật liệu MEP

Thành thạo AutoCad, Revit MEP và các phần mềm thiết kế kỹ thuật khác

Hiểu biết hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng dự án

Có chứng chỉ hành nghề

Đã từng tham gia thi công công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật quy mô > 6ha (Am hiểu thiết bị điện trung hạ thế, cấu tạo trạm biến áp, tủ RMU, thiết bị đóng cắt,..)

- Laptop

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Phụ cấp

- Xe đưa đón

- Đồng phục

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Phụ cấp thâm niên

- Nghỉ phép năm

