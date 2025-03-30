Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307C Lê Văn Lương, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chỉ huy, giám sát và quản lý công tác thi công các dự án xây dựng cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Quản lý đội ngũ thi công, điều phối công việc giữa các bộ phận thi công, đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị và nguồn lực thi công đầy đủ, đúng hạn.

Giám sát việc thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật (thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước, hệ thống giao thông...) và các công trình cảnh quan.

Đảm bảo các công việc thi công được thực hiện đúng thiết kế, kỹ thuật và an toàn lao động.

Đề xuất và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và báo cáo tình hình công việc cho Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn chất lượng trong suốt quá trình thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Cảnh quan, Hạ tầng Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Chỉ huy trưởng, Quản lý thi công hoặc các vị trí tương tự trong lĩnh vực xây dựng cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật.

Có kinh nghiệm trong việc quản lý, điều phối các dự án xây dựng công trình hạ tầng và cảnh quan.

Kiến thức vững về các quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy trình thi công công trình xây dựng.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, giám sát tiến độ và quản lý chất lượng công việc.

Chịu được áp lực công việc cao và có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng và các phần mềm quản lý dự án.

Tại Công ty TNHH J.G Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận phù hợp với mong muốn và năng lực bản thân.

Được hưởng lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo chính sách Công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước (tham gia BHXH, BHYT, BHTN full lương).

(tham gia BHXH, BHYT, BHTN full lương).

Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH J.G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin