Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Mức lương 500 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 500 - 1 USD

• Lập tiến độ thi công, báo cáo tiến độ thi công thực tế tại công trình, đánh giá tiến độ thực tế so với tiến độ đề ra.

• Kiểm tra khối lượng thực tế trên công trình và hợp đồng thầu phụ, vật tư, vật liệu.

• Bốc khối lượng dự toán, kiểm tra dự toán, thanh quyết toán công trình.

• Thiết kế biện pháp thi công trên công trình.

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:

• Bằng cấp:

• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật công trình.

• Kiến thức chuyên môn:

- Khả năng đọc và hiểu bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công.

- Nắm vững kiến thức về vật liệu xây dựng, kết cấu công trình.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như AutoCAD, MS Project, Excel v.v.

2. Kinh nghiệm làm việc:

• Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí thi công, giám sát thi công.

• Khả năng quản lý tiến độ, khối lượng công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2 Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ, Lương tháng 13, du lịch hàng năm (tùy theo tình hình kinh doanh thực tế), hỗ trợ chi phí khi bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2

