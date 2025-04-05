Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO
Mức lương
7 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà 88 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (Đối diện cổng Bệnh viện Quân Y 175), Gò Vấp, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 17 Triệu
Thiết kế, triển khai bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ hạ tầng giao thông, công trình giao thông, cầu đường theo yêu cầu khách hàng.
bản vẽ
Phối hợp với các phòng / ban giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai công việc chuyên môn.
Các công việc khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp: Chuyên ngành hạ tầng đô thị, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông hoặc Xây dựng cầu đường, đường bộ, xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành tương tự
Biết sử dụng phần mềm AutoCAD 2D.
Civil 3D (Lợi thế & sẽ được đào tạo).
Tiếng Anh: TOEIC>500 là lợi thế - Ứng viên ghi rõ số điểm Toeic hoặc bằng tương tự vào CV
Ứng viên chưa có kinh nghiệm: Được đào tạo
Thích chơi thể thao, vận động: Đá bóng, cầu lông, chạy bộ
Ứng viên sinh năm từ 2003-2000
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng & thưởng dự án mỗi tháng.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.
Du lịch, hoạt động ngoại khóa hằng năm.
Hỗ trợ học phí Tiếng Anh, Học phí học phần mềm phục vụ công việc.
Bảo hiểm xã hội, phép năm, khám sức khỏe
Thể thao hàng tuần.
Tiệc hàng tháng, sinh nhật.
Tặng vé về quê ăn tết.
Tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý công việc và quản lý đội nhóm.
Lộ trình phát triển rõ ràng theo năng lực.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động & sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO
