Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 6F E.work Building, 103A
- 105
- 107 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hiểu và truyền đạt chính xác các yêu cầu, đặc tả của dự án cho team
Họp, thảo luận với khách hàng trực tiếp hoặc thông qua video call/chat/email
Quản lý dự án/team để đảm bảo dự án release đúng tiến độ
Kiểm tra (test) dự án để đảm bảo chất lượng trước khi release
Chi tiết công việc sẽ được thảo luận khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT/Toán Tin
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển các hệ thống web dùng PHP
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm BrSE cho các dự án phần mềm với khách hàng Nhật
Tiếng Nhật giao tiếp lưu loát, từ N2 trở lên; đã từng du học hoặc làm làm việc tại Nhật
Yêu thích văn hoá Nhật Bản và có mong muốn làm việc lâu dài tại Nhật Bản
Làm việc cẩn thận với tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Được trang bị máy Macbook Pro và màn hình LCD
Lương tháng 13, du lịch công ty hàng năm, khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động thể thao
Thử việc 100% lương
Phụ cấp tiền gửi xe, sinh nhật…
Ghi chú: Bộ phận HR chỉ liên lạc những CV đạt yêu cầu để mời phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
