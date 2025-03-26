Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 6F E.work Building, 103A - 105 - 107 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiểu và truyền đạt chính xác các yêu cầu, đặc tả của dự án cho team

Họp, thảo luận với khách hàng trực tiếp hoặc thông qua video call/chat/email

Quản lý dự án/team để đảm bảo dự án release đúng tiến độ

Kiểm tra (test) dự án để đảm bảo chất lượng trước khi release

Chi tiết công việc sẽ được thảo luận khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT/Toán Tin

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển các hệ thống web dùng PHP

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm BrSE cho các dự án phần mềm với khách hàng Nhật

Tiếng Nhật giao tiếp lưu loát, từ N2 trở lên; đã từng du học hoặc làm làm việc tại Nhật

Yêu thích văn hoá Nhật Bản và có mong muốn làm việc lâu dài tại Nhật Bản

Làm việc cẩn thận với tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Được trang bị máy Macbook Pro và màn hình LCD

Lương tháng 13, du lịch công ty hàng năm, khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động thể thao

Thử việc 100% lương

Phụ cấp tiền gửi xe, sinh nhật…

Ghi chú: Bộ phận HR chỉ liên lạc những CV đạt yêu cầu để mời phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bravesoft Việt Nam

