Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

- Lập bản vẽ shop drawing theo yêu cầu của nhóm công trường.

- Dự toán công trình liên quan đến hệ thống điện.

- Thực hiện công tác mô hình hóa 2D & 3D.

- Tương tác và quản lý với tư vấn thiết kế, nhà thầu và tư vấn giám sát.

- Kiểm soát chất lượng bản vẽ đầu ra và nhật ký theo dõi bản vẽ.

- Làm việc tại văn phòng, không thường xuyên đi công trình.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý.

* Thời gian làm việc: 8 am - 5 pm từ T2 - T6 và sáng T7