Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lập bản vẽ shop drawing theo yêu cầu của nhóm công trường.
- Dự toán công trình liên quan đến hệ thống điện.
- Thực hiện công tác mô hình hóa 2D & 3D.
- Tương tác và quản lý với tư vấn thiết kế, nhà thầu và tư vấn giám sát.
- Kiểm soát chất lượng bản vẽ đầu ra và nhật ký theo dõi bản vẽ.
- Làm việc tại văn phòng, không thường xuyên đi công trình.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý.
* Thời gian làm việc: 8 am - 5 pm từ T2 - T6 và sáng T7
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 22 - 30
- Tiếng Anh giao tiếp
- Tiếng Nhật: N3
- Có kiến thức về Auto-Cad
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Điện, Điện tử
- Tiếng Anh giao tiếp
- Tiếng Nhật: N3
- Có kiến thức về Auto-Cad
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Điện, Điện tử
Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Lương tháng 13 vào cuối năm
- Tiền thưởng dự án
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Phí đi lại 300k/tháng
- Bảo hiểm y tế
- Lương tháng 13 vào cuối năm
- Tiền thưởng dự án
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Phí đi lại 300k/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
