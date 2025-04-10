Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập bản vẽ shop drawing theo yêu cầu của nhóm công trường.
- Dự toán công trình liên quan đến hệ thống điện.
- Thực hiện công tác mô hình hóa 2D & 3D.
- Tương tác và quản lý với tư vấn thiết kế, nhà thầu và tư vấn giám sát.
- Kiểm soát chất lượng bản vẽ đầu ra và nhật ký theo dõi bản vẽ.
- Làm việc tại văn phòng, không thường xuyên đi công trình.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý.
* Thời gian làm việc: 8 am - 5 pm từ T2 - T6 và sáng T7

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22 - 30
- Tiếng Anh giao tiếp
- Tiếng Nhật: N3
- Có kiến thức về Auto-Cad
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Điện, Điện tử

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Lương tháng 13 vào cuối năm
- Tiền thưởng dự án
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Phí đi lại 300k/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 704 Zen Plaza, 56 Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

