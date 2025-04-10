Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tính toán và kiểm soát khối lượng thi công sau khi CĐT phát hành phê duyệt bản vẽ.

Kiểm soát khối lượng do thay đổi bản vẽ thiết kế trong giai đoạn thi công

Kiểm tra và đánh giá độc lập nếu có khác biệt về khối lượng tính toán giữa BĐH với nhà thầu phụ hoặc BĐH với bộ phận tính toán khối lượng của công ty

Tính toán và kiểm soát khối lượng bản vẽ từ giai đoạn trúng thầu đến kết thúc dự án

Linh động đi dự án công tác theo lệnh điều động của Trưởng phòng nếu cần thiết

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Bằng cấp Đại học chuyên môn chuyên ngành xây dựng tại các trường Bách Khoa, Kiến Trúc, Sư phạm Kỹ thuật.

Kinh nghiệm từ 2 - 4 năm tính khối lượng trong ngành xây dựng

Biết dựng mô hình và tính khối lượng theo Cubicost

Biết sử dụng AutoCAD, Revit và các phần mềm tính toán khối lượng khác nếu có.

Kỹ năng tính toán nhanh, chính xác, tuân thủ yêu cầu của cấp trên đáp ứng tiến độ công việc.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin