Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tính toán và kiểm soát khối lượng thi công sau khi CĐT phát hành phê duyệt bản vẽ.
Kiểm soát khối lượng do thay đổi bản vẽ thiết kế trong giai đoạn thi công
Kiểm tra và đánh giá độc lập nếu có khác biệt về khối lượng tính toán giữa BĐH với nhà thầu phụ hoặc BĐH với bộ phận tính toán khối lượng của công ty
Tính toán và kiểm soát khối lượng bản vẽ từ giai đoạn trúng thầu đến kết thúc dự án
Linh động đi dự án công tác theo lệnh điều động của Trưởng phòng nếu cần thiết
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Bằng cấp Đại học chuyên môn chuyên ngành xây dựng tại các trường Bách Khoa, Kiến Trúc, Sư phạm Kỹ thuật.
Kinh nghiệm từ 2 - 4 năm tính khối lượng trong ngành xây dựng
Biết dựng mô hình và tính khối lượng theo Cubicost
Biết sử dụng AutoCAD, Revit và các phần mềm tính toán khối lượng khác nếu có.
Kỹ năng tính toán nhanh, chính xác, tuân thủ yêu cầu của cấp trên đáp ứng tiến độ công việc.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
Kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
