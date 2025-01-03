Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 870 USD

Mức lương 650 - 870 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 650 - 870 USD

- Quản lý ATLĐ-VSMT, phòng chống cháy nổ và chống bão lụt của Công ty.

- Đề xuất các giải pháp liên quan đến ATLĐ-VSMT cho hoạt động SXKD của Công ty.

Với Mức Lương 650 - 870 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Xây dựng/Viễn thông.

- Kinh nghiệm trên 2 năm làm việc ở vị trí tương đương (dưới 30 tuổi).

- Có chứng chỉ ATLĐ.

- Sử dụng thành thạo Excel, Word, Auto Card.

ĐỊA CHỈ: Tháp Tây, toà nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8h00 – 17h30 thứ 2 đến thứ 7 (trong tháng nghỉ 2 ngày thứ 7)

Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

