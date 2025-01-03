Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 870 USD

Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Mức lương
650 - 870 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 650 - 870 USD

- Quản lý ATLĐ-VSMT, phòng chống cháy nổ và chống bão lụt của Công ty.
- Đề xuất các giải pháp liên quan đến ATLĐ-VSMT cho hoạt động SXKD của Công ty.

Với Mức Lương 650 - 870 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Xây dựng/Viễn thông.
- Kinh nghiệm trên 2 năm làm việc ở vị trí tương đương (dưới 30 tuổi).
- Có chứng chỉ ATLĐ.
- Sử dụng thành thạo Excel, Word, Auto Card.
ĐỊA CHỈ: Tháp Tây, toà nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐỊA CHỈ:
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8h00 – 17h30 thứ 2 đến thứ 7 (trong tháng nghỉ 2 ngày thứ 7)

Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Địa chỉ làm việc: Tháp Tây, toà nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

