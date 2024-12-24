Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT I - GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KĐT Phùng Khoang, Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1.Tổ chức thi công tại công trường

2. Quản lý vật tư, thiết bị, nguồn vốn và nhân sự phục vụ thi công:

3. Công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp các ngành môi trường, cơ khí, điện, HVAC...

Kinh nghiệm giám sát thi công từ 06 tháng (KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM CÓ THỂ ĐÀO TẠO)

Sử dụng Word, Excel, Autocad

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, năng động, sáng tạo, tích cực suy nghĩ tìm ra những ý tưởng mới để đáp ứng nhu cầu công việc.

Chủ động trong công việc. Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, nhiệt tình với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT I - GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp công trường.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thoải mái, ổn định lâu dài

Có ký túc xá cho nhân viên có nhu cầu

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Chế độ xem xét lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc

Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật.......

Nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ, Team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT I - GREEN

