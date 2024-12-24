Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT I - GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT I - GREEN
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- KĐT Phùng Khoang, Trung Văn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Từ 10 Triệu
1.Tổ chức thi công tại công trường
2. Quản lý vật tư, thiết bị, nguồn vốn và nhân sự phục vụ thi công:
3. Công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp các ngành môi trường, cơ khí, điện, HVAC...
Kinh nghiệm giám sát thi công từ 06 tháng (KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM CÓ THỂ ĐÀO TẠO)
Sử dụng Word, Excel, Autocad
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Trung thực, năng động, sáng tạo, tích cực suy nghĩ tìm ra những ý tưởng mới để đáp ứng nhu cầu công việc.
Chủ động trong công việc. Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, nhiệt tình với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT I - GREEN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp công trường.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thoải mái, ổn định lâu dài
Có ký túc xá cho nhân viên có nhu cầu
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ xem xét lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc
Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật.......
Nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ, Team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT I - GREEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
